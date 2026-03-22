Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Мужчина и женщина были ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльск в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, мужчину госпитализируют в Курскую областную больницу, добавил он. Сведения об их состоянии не уточняются.

Кроме того, по предварительной информации, в результате атаки были повреждены автомобиль и хозпостройка. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Как уточнили в оперштабе региона, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и повреждение глаза. Врачи оказали ему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.