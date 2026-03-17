17 марта, 06:47

Происшествия

Три человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области

Трое мирных жителей Брянской области получили ранения в результате атаки украинских беспилотников по территории региона. Об этом сообщил глава субъекта Александр Богомаз.

В поселке Белая Березка Трубчевского района дрон ВСУ целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадали два человека. Раненых доставили в больницу, где им оказали медпомощь. Автомобиль при этом был полностью уничтожен.

В Стародубе при атаке БПЛА пострадала женщина, ее госпитализировали с различными травмами. Кроме того, повреждения получили жилой дом и гражданский автомобиль.

В селах Новый Ропск и Солова также зафиксированы повреждения жилых домов. На всех местах ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Еще пять человек пострадали ночью 17 марта в результате атаки двух украинских беспилотников по городу Короче в Белгородской области. Среди пострадавших – четверо несовершеннолетних.

Ранее обломки беспилотника обнаружили возле гимназии № 28 в Костроме. Из соображений безопасности людей из ближайших домов эвакуировали. Сотрудники оперативных служб решили ликвидировать обломки дрона непосредственно на территории учебного заведения.

