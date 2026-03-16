16 марта, 21:40

Происшествия

Обломки БПЛА обнаружили возле гимназии в Костроме

Фото: телеграм-канал "Сергей Ситников"

Обломки беспилотника обнаружены возле гимназии № 28 в Костроме. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников на своей странице в MAX.

По его словам, во фрагментах БПЛА могут быть следы взрывчатого вещества. Из соображений безопасности людей из ближайших домов эвакуировали. Сотрудники оперативных служб решили ликвидировать обломки дрона непосредственно на территории учебного заведения.

"Костромичей просят спокойно отнестись к временным трудностям. Для кратковременной эвакуации приспособлены помещения лицея № 34 и второго корпуса гимназии № 28", – написал Ситников.

Он также поручил администрации города после ликвидации обломков организовать обход квартир соседних с гимназией домов и проверить, не был ли нанесен ущерб имуществу.

Ранее на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка после падения обломков БПЛА произошло возгорание. В результате никто не пострадал.

Кроме того, в Тихорецком районе фрагменты беспилотника повредили две линии электропередачи высокого напряжения. Провести аварийно-восстановительные работы специалисты смогли только после осмотра территории.

