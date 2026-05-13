13 мая, 12:06

Происшествия

Число пострадавших при пожаре на промобъекте в Башкирии выросло до 3

Фото: vk.com/Айрат Рахматуллин

Число пострадавших при взрыве и пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Уфимском районе Башкирии увеличилось до 3. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал главы Минздрава республики Айрата Рахматуллина.

Он уточнил, что все пострадавшие находятся в ожоговом центре.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на ЛПДС возле села Нурлино 13 мая. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. Состояние двух человек оценивается как крайне тяжелое. Они получили 90 и 60% ожогов тела.

Ликвидация возгорания продолжается. К работам привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

Ранее возгорание произошло на мебельном производстве в подмосковных Мытищах. Огонь распространился на площади 1 000 квадратных метров.

Спустя время пожар удалось ликвидировать. Погибших или пострадавших в результате случившегося нет.

