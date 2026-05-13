Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:15

Общество
Главная / Новости /

Соцфонд: двойни чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Петербурге

В Соцфонде назвали регионы, где чаще всего рождались двойни

Фото: 123RF.com/dechevm

В первом квартале 2026 года двойни чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в канале Соцфонда России в мессенджере MAX.

"Социальный фонд России проанализировал данные о многоплодных родах за первый квартал 2026 года для назначения выплат семьям. Чаще всего двойни рождались в Москве (416 двойняшек), Московской области (254) и Санкт‑Петербурге (222)", – говорится в публикации.

В то же время рождение троен зафиксировано в Ивановской, Кировской, Запорожской и Самарской областях, а также в столице.

При одновременном рождении двух или трех детей Соцфонд предоставляет семьям повышенную поддержку. В частности, родители получают увеличенное пособие по беременности и родам, более высокий маткапитал, а также выплаты при рождении на всех детей.

Ранее в Московской области женщина родила вторую двойню. Несколько лет назад она стала мамой девочек-двойняшек Алины и Миланы. В этот раз на свет появились мальчики, вес которых составил 3 килограмма 300 граммов и 3 килограмма 580 граммов. Роды прошли естественным путем, малыши были доношенные.

В ГД предложили компенсировать аренду жилья молодым родителям

Читайте также


общество

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика