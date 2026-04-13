Фото: mz.mosreg.ru

Женщина в Подмосковье родила вторую двойню, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Уточняется, что 31-летняя женщина поступила в Видновский перинатальный центр. Это были ее вторые роды – 5 лет назад она стала мамой девочек-двойняшек Алины и Миланы. В этот раз на свет появились мальчики, их вес составил 3 килограмма 300 граммов и 3 килограмма 580 граммов.

Заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова отметила, что в прошлый раз пациентка рожала в этом же учреждении.

"Беременность наступила в естественном цикле, роды прошли естественным путем. Мальчики доношенные, вместе с мамой уже выписаны домой", – подчеркнула она.

Мальчиков назвали Дмитрий и Максим. Их мама добавила, что все прошло хорошо, и поблагодарила врачей и акушерок за поддержку и заботу.

"Радуюсь, что с малышами все в порядке и теперь в нашей семье стало на двоих, пока еще маленьких, мужчин больше", – заключила женщина.

Всего с начала 2026 года в перинатальном центре на свет появились 25 двойняшек.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин рассказал, что в самой многодетной семье региона родился 41 ребенок. Он отметил, что в конце марта в перинатальном центре родилась Есения – она стала пятым ребенком и 41-й внучкой. Вес девочки при рождении составил 3 килограмма 490 граммов, а длина тела – 55 сантиметров.

