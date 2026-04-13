Новости

Новости

13 апреля, 16:29

Общество

Женщина в Подмосковье родила вторую двойню

Фото: mz.mosreg.ru

Женщина в Подмосковье родила вторую двойню, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Уточняется, что 31-летняя женщина поступила в Видновский перинатальный центр. Это были ее вторые роды – 5 лет назад она стала мамой девочек-двойняшек Алины и Миланы. В этот раз на свет появились мальчики, их вес составил 3 килограмма 300 граммов и 3 килограмма 580 граммов.

Заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова отметила, что в прошлый раз пациентка рожала в этом же учреждении.

"Беременность наступила в естественном цикле, роды прошли естественным путем. Мальчики доношенные, вместе с мамой уже выписаны домой", – подчеркнула она.

Мальчиков назвали Дмитрий и Максим. Их мама добавила, что все прошло хорошо, и поблагодарила врачей и акушерок за поддержку и заботу.

"Радуюсь, что с малышами все в порядке и теперь в нашей семье стало на двоих, пока еще маленьких, мужчин больше", – заключила женщина.

Всего с начала 2026 года в перинатальном центре на свет появились 25 двойняшек.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин рассказал, что в самой многодетной семье региона родился 41 ребенок. Он отметил, что в конце марта в перинатальном центре родилась Есения – она стала пятым ребенком и 41-й внучкой. Вес девочки при рождении составил 3 килограмма 490 граммов, а длина тела – 55 сантиметров.

256 детей родились в Москве 12 апреля

Читайте также


общество

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

