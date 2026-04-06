06 апреля, 16:39

Общество

Многодетная семья из Башкирии назвала новорожденную дочь Россией

Фото: vk.com/rkpcufa

Многодетная семья в Башкирии назвала новорожденную дочь Россией, сообщает Республиканский перинатальный клинический центр в Уфе.

Россия родилась 27 марта в семье Юлии и Евгения Евдокимовых. Она стала третьим ребенком в семье, где растут Ростислав и Радислава.

"Мы решили назвать ее Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и ее имя", – признались родители девочки.

Дома ребенка планируют ласково называть Росей или Росинкой. Они отметили, что верят в то, что имя человека поддерживает его на всем жизненном пути, а также дает силу и уверенность, помогая раскрывать лучшие качества.

Мама России выразила благодарность врачам центра и добавила, что благодаря им все прошло благополучно.

Ранее сообщалось, что жители Москвы называли детей Финистом, Элли, Алисой, Лукасом и Майком в честь популярных киногероев и актеров в 2025 году. Например, одного ребенка в столице назвали Владимиром Финистом в честь главного героя фильма "Финист. Первый богатырь" Финиста Ясного Сокола.

Среди необычных имен встречались Лукас, Генри и Майк. Они связаны с сериалом "Очень странные дела". Герои живут в городе Хоукинс, и им приходится находить причину пропажи своего друга Уилла, а затем – бороться с потусторонними силами. В частности, имя Лукас в Москве дали 13 мальчикам, Генри – 3, а Майк – 1.

279 детей родились в Москве 5 апреля

