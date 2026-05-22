22 мая, 19:59

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, какой будет новая школа будущего в Таганском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая "школа будущего" на 1,7 тысячи мест появится в Таганском районе столицы. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Многофункциональное светлое здание построят в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал мэр. Запланировано возведение трех корпусов, которые будут соединены между собой переходами. Фасады украсит витражное остекление и декор в виде книг. При этом обложки сделают похожими на реально существующие издания.

Первый блок сделают специально для учащихся начальных классов. Внутри для них обустроят игровой городок с горками и скалодромом.

Второй и третий блоки будут предназначены для средней и старшей школы соответственно, добавил градоначальник. Там появится многофункциональное многосветное пространство с прозрачными конструкциями на кровле.

В рекреации учащиеся смогут найти место для активного и спокойного отдыха. Также для них обустроят зоны коворкинга и кроссбукинга, медиатеку, обеденный зал, медблок.

По словам главы города, на прилегающей территории будет проведено комплексное благоустройство. Предполагается, что строительство завершат в 2028 году.

Ранее Собянин рассказал, что в Басманном районе Москвы построят школу в виде открытой книги. Такую форму ей придадут гнутые моллированные витражи. Здание получится очень светлым за счет больших стекол на фасаде.

