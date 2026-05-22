22 мая, 19:15

Общество

Ввоз и оборот минеральной воды "Джермук" приостановлен в РФ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот всех партий минеральной воды "Джермук" на территории России. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. Введение потребителей в заблуждение относительно свойств воды может привести к неэффективному лечению и ухудшению здоровья.

Также Роспотребнадзор отправил необходимые уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее вступило в силу временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Россельхознадзор принял решение после выявления карантинных объектов в 135 случаях экспорта.

Проблемы с поставками из республики также затронули фрукты и овощи, уточнил глава вышеуказанной службы Сергей Данкверт. Однако армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал возникшую ситуацию "рабочей" и сказал, что такие меры всегда существовали из-за несоответствия фитосанитарным требованиям.

Ограничение ввоза цветов из Армении может повлиять на рынок России

