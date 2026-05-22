"Мосбилет" приглашает в закулисье Московского детского театра марионеток

В мастерских Московского детского театра марионеток создаются куклы из металла, газет, ткани и дерева. Над ними работают и художники, и актеры, передает портал мэра и правительства столицы.

Сначала театр был небольшой творческой лабораторией. Постепенно он развивался и через некоторое время расположился в здании бывшего кинотеатра "Победа" 1957 года постройки у метро "Пролетарская". Зрители могут рассмотреть его большие колонны и двери, а также расписанные вручную стены.

В театре работает большая команда. Это не только актеры и режиссеры, но и декораторы, администраторы, технологи, бутафоры. Каждый спектакль начинается с идеи художественного руководителя – Ирины Крячун. Сначала идет работа над сюжетом, а потом уже над куклами.

Как рассказала художник Елена Недошивина, при создании куклы сначала необходимо проработать детальный рисунок, где будут видны все крепления, указаны размеры. При этом на одном чертеже куклу изображают в анфас, а на другом – в профиль. Только после этого начинается работа с материалами.

Мастерская, в которой трудятся три художника, находится прямо под зрительским залом. Например, они делают кукол из папье-маше, соединяя несколько слоев газет клеем. Сначала идет работа над головой, а уже потом – над телом.

Обычно тело куклы делают мягким, чтобы она казалась более подвижной. Его выполняют из ткани и набивают ватой. В столярной мастерской вырезают руки и ноги из дерева. Лицо расписывают акриловыми красками.

Художник Недошивина работает в театре уже свыше 15 лет. За это время она создала десятки кукол. По ее словам, на сцене они выглядят как живые и у всех есть своя уникальная история.

Отмечается, что при создании кукол мастера не используют учебники или методички. Они сами продумывают конструкции. На это может уйти как несколько недель, так и несколько месяцев. А когда актер начинает репетировать с марионеткой, как правило, оказывается, что еще много всего нужно доработать.

Марионетка не должна весить больше 3 килограммов и быть более 50 сантиметров, так как актерам приходится управлять ей всего несколькими пальцами и при этом говорить. Веревками куклу крепят к ваге – это и есть конструкция для управления.

Актер Илья Понизовкин отметил, что важно подобрать для куклы голос, который будет соответствовать ее характеру. Поэтому артисты подбирают и слова, и тембр.

Художники всегда присутствуют на репетициях, чтобы услышать пожелания актеров. Когда кукла не может совершить определенные действия на сцене, ее отправляют на доработку.

В театре есть три основных вида кукол – это марионетки, маппеты и "планшетки". Все они управляются по-разному.

Например, маппетом с легкостью может управлять только один актер. Марионетка устроена сложнее – ее нити связаны даже с бровями, поэтому приводить куклу в движение достаточно тяжело.

Планшетными куклами иногда управляют по 2–3 артиста. Например, один отвечает за тело, второй за руки, третий за ноги. Фигуру закрепляют на талии актера в черной одежде, который следит за движениями.

Тростевые куклы можно считать одними из самых старых. Первые упоминания о них связаны с религиозными ритуалами в Древнем Египте и Греции. В театре обычно они тряпичные и управляются металлическими прутьями.

Самой тяжелой является ростовая кукла, которая весит до 7 килограммов. Например, это печка, созданная для спектакля "Гуси-лебеди". Ее каркас надевается актеру на плечи.

Худрук Ирина Крячун ищет талантливых актеров-выпускников в разных городах. Например, она лично ездила в Ярославль, где нашла артистов, которые много лет успешно служат в труппе.

Она подчеркнула, что для управления куклами важно иметь чувство ритма и танца. Кроме того, необходима и особая постановка дыхания, для того чтобы передать марионетке свои эмоции.

Актриса Дарья Аверченкова попала в театр, еще будучи студенткой, и за 14 лет сыграла уже множество ролей. Она рассказала, что иногда над спектаклем работают в течение нескольких месяцев и даже лет. Чтобы оживить куклу, с ней нужно репетировать часами.

Илья Понизовкин, который работает в театре 12 лет, сейчас получает режиссерское образование, чтобы ставить свои спектакли. Он отметил, что коллектив культурного учреждения очень дружный и артисты всегда помогают друг другу на сцене.

Также более 9 лет в театре работает Дмитрий Половников. По его словам, он постоянно обучается чему-то новому. В последнее время появляются и драматические спектакли.

Отмечается, что коллектив театра объединяет любовь к куклам, которые на сцене выглядят по-настоящему живыми.

