Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 17:13

В мире

Пентагон опубликовал новый массив данных об НЛО

Фото: 123RF/icholakov 1

Пентагон обнародовал новый массив данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). Соответствующие видеозаписи и различные документы опубликованы на сайте американского военного министерства.

В числе размещенных сведений есть видеозапись, на которой запечатлен неидентифицированный летающий объект над Ираком, от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35.

Министерство войны США рассекретило первую часть материалов об НЛО и аномальных явлениях 8 мая. Сделать это удалось благодаря координации между десятками ведомств.

Всего были обработаны десятки миллионов записей, которые затрагивают период в несколько десятилетий. После публикации данных сайт посетили более 1 миллиарда раз.

При этом ранее стало известно, что в США разыскивают отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда по подозрению в сокрытии данных об НЛО. Исследователи считают, что он мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика