08 мая, 17:47

Пентагон рассекретил первую часть материалов об НЛО и аномальных явлениях

Министерство войны США сообщило о публикации первой части засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и аномальных явлениях. Документы размещены на сайте Пентагона.

Рассекретить эту информацию удалось благодаря координации между десятками ведомств. В результате были обработаны десятки миллионов записей, которые затрагивают период в несколько десятилетий. При этом некоторые из документов сохранились лишь в бумажном виде.

Министр войны США Пит Хегсет отметил, что эти материалы на протяжении долгого времени провоцировали различные домыслы, но теперь американцы могут увидеть их своими глазами.

Ранее министерство обороны США сообщило, что не нашло никаких доказательств посещения Земли пришельцами. Управление по разрешению аномалий во всех областях составило документ, который представляет собой обзор всех официальных расследований на тему НЛО, найденных на территории США, а также содержимого правительственных архивов.

По словам аналитиков, все расследования показали, что в большинстве случаев наблюдения на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации.

