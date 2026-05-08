Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 17:27

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 103 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака 2 БПЛА, летевших в сторону Москвы в пятницу, 8 мая. Об этом на своей странице в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр.

В общей сложности в ходе продолжающейся атаки на подлете к городу были сбиты 103 дрона.

На фоне угрозы в ограниченном режиме работает аэропорт Домодедово – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

В Минобороны РФ сообщили о 1 630 нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрелы продолжаются, несмотря на объявленное перемирие.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика