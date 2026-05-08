Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 103 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака 2 БПЛА, летевших в сторону Москвы в пятницу, 8 мая. Об этом на своей странице в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр.

В общей сложности в ходе продолжающейся атаки на подлете к городу были сбиты 103 дрона.

На фоне угрозы в ограниченном режиме работает аэропорт Домодедово – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

В Минобороны РФ сообщили о 1 630 нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрелы продолжаются, несмотря на объявленное перемирие.