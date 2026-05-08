Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 17:04

Политика

Немецкие школьники призвали канцлера ФРГ Мерца самого идти на фронт

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt

Объединение "Школьная забастовка против воинской обязанности" провело в Берлине акцию против милитаризации Германии и призвало канцлера ФРГ Фридриха Мерца самого идти на фронт. Об этом сообщает РИА Новости.

Шествие началось в 13:00 по московскому времени около Бранденбургских ворот. Митингующие взяли с собой транспаранты с лозунгами "Мерц, (иди. – Прим. ред.) на фронт сам", "Полный отказ (от военной службы. – Прим. ред.) для этого и любого государства", "Моих детей вы не получите".

Демонстрация прошла также и в других городах страны. Как уточнили организаторы митинга, они уже 2 раза выходили на улицы вместе с более чем 50 тысячами учеников по всей Германии.

Новый закон о службе допускает возврат к воинской обязанности, приостановленной в Германии в 2011 году, в случае дефицита добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. Тогда бундестаг сможет ввести "воинскую обязанность по потребности". Доводить численность армии до необходимой предлагается также путем случайного отбора.

Ранее Мерц заявил, что немцы "слишком хорошо устроились" в атмосфере полного благополучия за последние 20 лет. По его мнению, многие граждане и даже чиновники недооценивают ситуацию в мире. Иллюзия бесконечного процветания исчезнет, а некоторые вещи в ФРГ уже нужно менять, указывал политик.

