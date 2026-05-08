Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:34

Политика

Прокурор попросил заочно назначить главреду "Дождя" Дзядко 8 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Тихон Дзядко" (Тихон Дзядко признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Прокурор попросил назначить главному редактору телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Тихону Дзядко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) 8 лет колонии за неисполнение обязанностей иностранного агента и распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Также представитель гособвинения потребовал назначить ему штраф в размере 5,9 миллиона рублей.

Весной 2025 года Дзядко объявили в розыск по делу об уклонении обязанностей иноагента. По информации следствия, он нарушил порядок деятельности иностранных агентов, установленный российским законодательством, и не передал в соответствующий орган необходимую информацию.

Также в отношении главреда "Дождя" было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. По версии СК, в соцсетях журналист публиковал сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Осенью 2025-го Дзядко объявили в международный розыск.

Читайте также


судыполитика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика