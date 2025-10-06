ТАСС: главред "Дождя" Дзядко объявлен в международный розыск за нарушение правил иноагента

Фото: телеграм-канал "Тихон Дзядко" (Тихон Дзядко признан иноагентом в РФ)

Главного редактора телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) объявили в международный розыск за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Дзядко по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Также ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (о распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ). Как предполагает следствие, главред "Дождя" публиковал в социальных сетях сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.

В розыск Дзядко объявили в апреле этого года. В реестр иноагентов он включен с осени 2022 года.

