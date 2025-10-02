Суд заочно арестовал журналистку "Дождя" Котрикадзе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Ekaterina Kotrikadze (Екатерина Котрикадзе признана в РФ иноагентом)

Головинский суд Москвы заочно арестовал журналистку телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иноагентом), сообщает газета "Известия".

Котрикадзе вменяется публичное распространение фейков о российской армии. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Решение об аресте вступит в силу 7 октября, говорится в картотеке суда.

Ранее МВД объявило Котрикадзе в розыск. Также в июне против журналистки, ее коллеги Валерии Ратниковой и главреда "Дождя" Тихона Дзядко (все признаны в РФ иноагентами) возбудили уголовные дела.

Они подозреваются в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. По данным следствия, Котрикадзе, Ратникова и Дзядко опубликовали в соцсетях сообщения с фейками о действиях военных против мирных граждан Украины.