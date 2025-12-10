Форма поиска по сайту

10 декабря, 18:59

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал о создании новогодней атмосферы в детских поликлиниках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

К новогодним праздникам в столичных детских поликлиниках создается особая атмосфера. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в MAX.

Мэр отметил, что в этом году украшать детские поликлиники помогали студенты Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева. Ими были разработаны концепции дизайна и вручную изготовлены 150 комплектов инсталляций.

Детские поликлиники теперь украшают разноцветные фигуры паровозов, щелкунчиков, барабанов и лошадей. Студенты работали над ними более полугода. Собянин добавил, что вместе с медицинским персоналом ребята сами украшали холлы и игровые зоны медучреждений.

По словам градоначальника, это взаимодействие дает положительные результаты. Студенты практикуются и видят пользу от своих работ, а медики создают теплую атмосферу в поликлиниках, которая благоприятно влияет на юных пациентов.

Мэр поблагодарил ребят и медицинские коллективы, отметив, что они создали для детей новогоднюю сказку.

Ранее об украшении поликлиник и больниц Москвы к Новому году рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Например, на территории больницы № 1 им. Н. И. Пирогова разместили фигуры лошадей – символов наступающего года, в Филатовской больнице установили конструкции жирафов, а в новом комплексе больницы святого Владимира – цветных медведей.

Столичные поликлиники и больницы начали украшать к Новому году

