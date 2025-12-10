10 декабря, 18:59Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о создании новогодней атмосферы в детских поликлиниках
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
К новогодним праздникам в столичных детских поликлиниках создается особая атмосфера. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в MAX.
Мэр отметил, что в этом году украшать детские поликлиники помогали студенты Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева. Ими были разработаны концепции дизайна и вручную изготовлены 150 комплектов инсталляций.
Детские поликлиники теперь украшают разноцветные фигуры паровозов, щелкунчиков, барабанов и лошадей. Студенты работали над ними более полугода. Собянин добавил, что вместе с медицинским персоналом ребята сами украшали холлы и игровые зоны медучреждений.
По словам градоначальника, это взаимодействие дает положительные результаты. Студенты практикуются и видят пользу от своих работ, а медики создают теплую атмосферу в поликлиниках, которая благоприятно влияет на юных пациентов.
Мэр поблагодарил ребят и медицинские коллективы, отметив, что они создали для детей новогоднюю сказку.
Ранее об украшении поликлиник и больниц Москвы к Новому году рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Например, на территории больницы № 1 им. Н. И. Пирогова разместили фигуры лошадей – символов наступающего года, в Филатовской больнице установили конструкции жирафов, а в новом комплексе больницы святого Владимира – цветных медведей.
