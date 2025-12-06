Столичные ярмарки украсили к Новому году

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Специалисты украсили Московские ярмарки выходного дня и межрегиональные площадки в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Теперь на входе посетителей встречают наряженные ели с яркими световыми гирляндами и оформленные прилавки с иллюминацией. При этом в самих павильонах появились тематические арт-объекты.

"Создавать волшебную и по-домашнему уютную атмосферу помогают ароматы свежих мандаринов и мясных деликатесов в витринах. Кроме них, фермеры предлагают покупателям рыбу, мед, сезонные овощи и фрукты, а также свежую зелень", – отмечается в сообщении.

Помимо этого, горожане могут приобрести молочные продукты, в том числе сметану, творог и сыр. Там же можно найти соленья, маринады, хлеб и выпечку.

В свою очередь, для согревания посетителей угощают традиционными зимними напитками. Среди них сбитень, чай с лесными ягодами, безалкогольный глинтвейн и вишневый бамбл.

В преддверии Нового года в столице также установили свыше 10 световых тоннелей. Один из самых популярных находится на Тверском бульваре. Его 100-метровую конструкцию сделали мультимедийной еще в 2024 году, благодаря чему на стены тоннеля можно транслировать различные фигуры.