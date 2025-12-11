Лавров: переговоры РФ и США посвящены поиску долгосрочного урегулирования на Украине

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Текущие переговоры России и Соединенных Штатов посвящены поиску долгосрочного урегулирования на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола.

"Наши переговоры с президентом США (Дональдом Трампом. – Прим. ред.), с его командой посвящены именно этому – поиску долгосрочного урегулирования для устранения первопричин этого кризиса", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее Лавров сообщил, что американская сторона предложила обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами.

Владимир Путин, зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели 5-часовые переговоры в Москве 3 декабря. На встрече они обсудили американский мирный план по Украине.

Российский лидер отмечал, что прошедшие переговоры были необходимы. По его словам, представленные Штатами предложения по украинскому урегулированию так или иначе были основаны на договоренностях с Трампом на Аляске.