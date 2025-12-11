Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 11:42

Политика
Главная / Новости /

Лавров: переговоры РФ и США посвящены поиску долгосрочного урегулирования на Украине

Переговоры РФ и США посвящены поиску долгосрочного урегулирования на Украине – Лавров

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Текущие переговоры России и Соединенных Штатов посвящены поиску долгосрочного урегулирования на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола.

"Наши переговоры с президентом США (Дональдом Трампом. – Прим. ред.), с его командой посвящены именно этому – поиску долгосрочного урегулирования для устранения первопричин этого кризиса", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее Лавров сообщил, что американская сторона предложила обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами.

Владимир Путин, зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели 5-часовые переговоры в Москве 3 декабря. На встрече они обсудили американский мирный план по Украине.

Российский лидер отмечал, что прошедшие переговоры были необходимы. По его словам, представленные Штатами предложения по украинскому урегулированию так или иначе были основаны на договоренностях с Трампом на Аляске.

Дмитрий Песков заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика