Новости

Новости

04 декабря, 10:26

Политика

Путин назвал необходимой встречу с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Фото: kremlin.ru

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле была необходима. Такое заявление сделал Владимир Путин в интервью каналу India Today.

По его словам, предложения по украинскому урегулированию, которые американцы привезли в Москву, так или иначе были основаны на договоренностях с Трампом на Аляске. Переговоры длились почти 5 часов из-за того, что российской стороне пришлось пройтись практически по каждому пункту предлагаемого мирного плана, добавил президент.

Уиткофф и Кушнер прилетели в Россию 2 декабря по поручению Трампа. Их встреча с Путиным состоялась в Кремле. Со стороны России в ней также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В ходе переговоров участники обсудили мирный план по Украине. Как отметил Путин, РФ может согласиться с частью позиций, однако некоторые моменты вызывают критику.

В свою очередь, американский лидер назвал прошедшую встречу хорошей, но не решился высказать какие-либо прогнозы.

Новости мира: Трамп назвал переговоры США с Россией в Москве успешными

