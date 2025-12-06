Квоты на трудоустройство участников СВО введут в Ивановской области

Фото: 123RF.com/elleaon

Квоты на рабочие места для участников спецоперации планируют ввести в Ивановской области. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского.

Вопрос о трудоустройстве и адаптации возвращающихся с фронта бойцов задал участник президентской программы "Время Героев" Павел Емельянов в ходе встречи главы области с местными жителями.

"Ребята будут возвращаться. К сожалению, многие возвращаются с ранениями, получают инвалидность. И я считаю – и вижу, что и коллеги в других регионах такие возможности рассматривают – нужен отдельный закон по квотированию рабочих мест для таких ребят. Мы в ближайшее время обязательно разработаем и оперативно примем, потому что это очень и очень важно", – подчеркнул Воскресенский.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО. Согласно документу, отпуск без сохранения зарплаты участникам спецоперации будет выделено до 35 календарных дней в году.

Депутаты считают, что такая мера поможет повысить уровень социальной защищенности задействованных в зоне СВО ветеранов, которые отработали свой срок или были откомандированы досрочно по уважительным причинам.