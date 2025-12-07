"Краснодар" возглавил таблицу РПЛ перед зимним перерывом, обыграв ЦСКА

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над московским ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2, передает ТАСС.

Мячи у "Краснодара" забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (51) и Жоау Батчи (70). У ЦСКА отличились Мойзес (11) и Матеус Алвес (90+1). На 68-й минуте Мойзес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Благодаря победе "Краснодар" набрал 40 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место. Второе место у петербургского "Зенита" (39 очков), третье – у московского "Локомотива" (37 очков).

Ранее сообщалось, что лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года признан игрок ЦСКА Матвей Кисляк. Уточнялось, что из 100 экспертов 86 человек назвали его лучшим. Всего спортсмену удалось получить 474 балла по итогам опроса.