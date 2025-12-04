Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 16:50

Спорт

Игрок "Локомотива" Баринов получил штраф за оскорбления болельщиков после матча

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил штраф 100 тысяч рублей за оскорбления болельщиков после матча со "Спартаком" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, передает Агентство "Москва".

По словам специалиста, комитет изучил материалы из открытых источников и установил, что после финального свистка Баринов у одной из трибун произнес в адрес зрителей оскорбительные фразы. Спортсмен, в свою очередь, в заседании КДК по видеосвязи признал, что не сдержал эмоций и обращался к людям в атрибутике "Спартака", которые, по его словам, показывали ему унизительные жесты.

Несмотря на отсутствие инцидента в официальном протоколе, комитет учел, что на трибунах находились женщины и дети, которые могли слышать ненормативную лексику, резюмировал Григорьянц.

В этой встрече фанаты "Спартака" и "Локомотива" отказались от оскорбительных кричалок в адрес друг друга в связи со смертью советского футболиста и тренера Никиты Симоняна. Кроме того, болельщики "Спартака" решили не вывешивать традиционный баннер и ограничиться лишь траурной растяжкой на втором ярусе стадиона.

Также первые пять минут игры прошли в полной тишине – в знак уважения к памяти Симоняна. Счет встречи – 2:3 в пользу "Спартака".

Читайте также


спорт

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика