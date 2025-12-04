Игрок "Локомотива" Баринов получил штраф за оскорбления болельщиков после матча

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил штраф 100 тысяч рублей за оскорбления болельщиков после матча со "Спартаком" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, передает Агентство "Москва".

По словам специалиста, комитет изучил материалы из открытых источников и установил, что после финального свистка Баринов у одной из трибун произнес в адрес зрителей оскорбительные фразы. Спортсмен, в свою очередь, в заседании КДК по видеосвязи признал, что не сдержал эмоций и обращался к людям в атрибутике "Спартака", которые, по его словам, показывали ему унизительные жесты.

Несмотря на отсутствие инцидента в официальном протоколе, комитет учел, что на трибунах находились женщины и дети, которые могли слышать ненормативную лексику, резюмировал Григорьянц.

В этой встрече фанаты "Спартака" и "Локомотива" отказались от оскорбительных кричалок в адрес друг друга в связи со смертью советского футболиста и тренера Никиты Симоняна. Кроме того, болельщики "Спартака" решили не вывешивать традиционный баннер и ограничиться лишь траурной растяжкой на втором ярусе стадиона.

Также первые пять минут игры прошли в полной тишине – в знак уважения к памяти Симоняна. Счет встречи – 2:3 в пользу "Спартака".