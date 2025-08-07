ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" оштрафованы по решению КДК РФС

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Московские футбольные клубы ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" оштрафованы за нарушения регламента матчей чемпионата и Кубка России. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц по итогам заседания, передает Агентство "Москва".

В частности, московскому ЦСКА выписан штраф в размере 100 тысяч рублей за неподобающее поведение клуба во время игры с петербургским "Зенитом" в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Кроме того, штрафные санкции были применены в отношении главного тренера ЦСКА и его помощника за то, что они позволяли себе выходить за пределы технической зоны во время матча. Каждый из них должен будет заплатить по 10 тысяч рублей.

"Спартаку" назначен штраф в размере 40 тысяч рублей за то, что его фанаты скандировали фразы, в которых содержался мат и оскорбительные выражения. Это произошло во время матча Кубка России с "Ростовом".

Также этот футбольный клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода игроков на поле в игре против "Акрона", которая проводилась в рамках чемпионата России.

Штраф в размере 10 тысяч рублей был выписан "Локомотиву" за то, что его фанаты во время матча с ЦСКА в рамках Кубка России выкрикивали фразы, в которых присутствовал мат.

Ранее главный тренер российской сборной и московского "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал слова главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, который предложил штрафовать спортсменов за нецензурную лексику во время матчей.

По словам Карпина, мат – сопутствующее обстоятельство во время футбольного матча. Он отметил, что если его запретить, то никто не станет играть в футбол. По словам Карпина, иногда во время матчей он и сам хочет выругаться матом на судью. Но в итоге приходится останавливаться, потому что можно получить карточку.

