"Спартак" оштрафовали на 10 тысяч рублей за использование пиротехники болельщиками

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) выписал московскому клубу "Спартак" штраф в размере 10 тысяч рублей в связи с использованием болельщиками пиротехники на матче плей-офф "Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России с "Оренбургом". Об этом ТАСС заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Он напомнил, что инцидент произошел в Москве 14 марта на 36-й минуте встречи между "Спартаком" и "Оренбургом". Тогда ответная игра завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. При этом первый матч также выиграли "красно-белые" со счетом 1:0.

В полуфинале плей-офф "Пути РПЛ" московская команда сыграет с петербургским "Зенитом". Первая встреча между ними пройдет на "Лукойл-Арене" в столице 3 апреля.

Ранее "Спартак" впервые в истории проиграл воронежскому "Факелу" в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Матч состоялся в Москве на стадионе "Лужники" и завершился со счетом 2:0 в пользу воронежцев. Нападающий "Факела" Евгений Марков на 37‑й минуте забил с пенальти, а на 66‑й минуте полузащитник "Спартака" Данил Пруцев попал мячом в свои же ворота.



Сборные России и Сербии по футболу встретятся на стадионе "ВТБ Арена" 21 марта