"Спартак" впервые в истории проиграл "Факелу" в домашнем матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

"Спартак" проиграл воронежскому "Факелу" в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Матч состоялся в Москве на стадионе "Лужники" и завершился со счетом 2:0 в пользу воронежцев. Нападающий "Факела" Евгений Марков на 37‑й минуте забил с пенальти, а на 66‑й минуте полузащитник "Спартака" Данил Пруцев попал мячом в свои же ворота.

Таким образом, "Факел" впервые в истории лиги выиграл "Спартак" на выезде. В первом круге чемпионата России воронежская команда одержала победу на домашнем поле над московским клубом с таким же счетом.

"Спартак" с 31 очком находится на шестом месте ав турнирной таблице чемпионата России, а "Факел" с 25 очками расположился на 11‑й позиции.

Ранее "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, за матчем наблюдали почти 58 тысяч зрителей. Этот матч стал рекордным по посещаемости в нынешнем сезоне.



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