"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Петербургская команда "Зенит" и московский "Спартак" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, за матчем наблюдали почти 58 тысяч зрителей. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что нынешний матч стал рекордным по посещаемости в нынешнем сезоне. Прежний рекорд был установлен 11 ноября, когда встречу "Зенита" и "Краснодара" (1:1) в Санкт-Петербурге посетил 46 701 зритель.

Также данный результат стал рекордным для стадионов РПЛ после введения карты болельщика. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ. Красно-белые проведут домашний матч национального первенства на стадионе "Лужники".

19-й тур Премьер-лиги 1 марта открыли "Ростов" и "Крылья Советов". Ранее москвичам рассказали, как российские клубы готовились к РПЛ.