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29 октября, 13:08

Общество

Некоторые деревья в Москве из-за теплой осени могут встретить зиму с зеленой листвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большинство деревьев в Москве обычно теряют листву к середине ноября, но при теплой осени отдельные виды могут оставаться с ней до зимы, сообщил старший научный сотрудник музея-заповедника "Царицыно" Владимир Упелниек в беседе с Агентством "Москва".

"Деревья сбрасывают листья позже, если осень температурно более теплая, тогда они продолжают вегетировать в русле температурного режима. Также деревья могут вегетировать дольше, если, допустим, лето было засушливым, а осенью пошли дожди, и тогда возникает импульс к возобновлению жизнедеятельности", – сказал он.

Биолог отметил, что для дикорастущих видов поздний листопад почти не опасен. При резком приходе зимы снег может налипать на оставшуюся листву. Нагрузка на ветви растет, что может привести к их поломке, а иногда и к повреждению стволов.

Для плодовых деревьев – яблонь, груш, слив, вишен, персиков и черешен – сохранение листвы до морозов может быть опасным. Такие растения сильнее реагируют на холод и могут не успеть подготовиться к зиме.

"Если заморозки наступят до завершения вегетации, это может негативно сказаться на их состоянии в следующем году", – заключил Упелниек.

Ранее в столичном регионе уже фиксировали первые в этом сезоне ночные заморозки. В Подмосковье ниже нуля столбики термометров опускались в основном на юге и востоке, холоднее всего традиционно было на "полюсе холода" в Черустях – минус 3,5 градуса.

Не исключено, что первая гололедица этой осенью ожидается в столице 3 ноября. В этот день может пройти небольшой дождь, а ночью будет подмораживать, из-за чего местами станет скользко, предупреждали синоптики.

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