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29 октября, 08:34

Общество

Заморозки до минус 3,5 градуса зафиксировали в столичном регионе ночью 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заморозки зафиксировали в Московском регионе минувшей ночью. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Подмосковье ниже нуля столбики термометров опускались в основном на юге и востоке, холоднее всего традиционно было в Черустях – минус 3,5 градуса", – отметил собеседник агентства.

В Москве заморозки наблюдались в районе Бутово. Там воздух остыл до минус 0,9 градуса. На опорной метеостанции ВДНХ температура составила 2,8 градуса, на Балчуге – 5,2 градуса, в Строгине – 6,1 градуса, в Тушине – 4,1 градуса, добавил синоптик.

Ранее метеоролог Людмила Паршина заявила, что 31 октября к Московскому региону подойдет атмосферный фронт, но ощутимого похолодания он не принесет. В конце месяца ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Небольшой дождь, по ее прогнозам, возможен только в первых числах ноября.

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