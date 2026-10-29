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29 октября, 08:12

Город

В Москве завершили комплексное благоустройство Ряжской улицы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Бирюлеве Восточном закончили комплексное благоустройство Ряжской улицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь обновленной территории – почти 19 тысяч квадратных метров. Работы шли по городской программе благоустройства улиц столицы, их выполняли специалисты комплекса городского хозяйства.

На проезжей части старое асфальтовое покрытие сняли фрезой, а затем уложили новое прочное покрытие площадью почти семь тысяч квадратных метров. Площадь обновленных тротуаров превысила 4,2 тысячи квадратных метров. На улице также поставили новые опоры контрастного освещения. На последнем этапе вдоль дорог и пешеходных зон восстановили газон на площади более 8,2 тысячи квадратных метров.

Ряжская улица связывает Булатниковскую и Липецкую улицы и важна для транспортной и пешеходной инфраструктуры Бирюлева Восточного. По ней можно добраться до Бирюлевского дендропарка и лесопарка, а также музея-заповедника "Царицыно".

До начала работ специалисты обследовали территорию и определили участки, которые нужно восстановить. Чтобы не навредить экосистеме района, на подготовительном этапе стволы деревьев укрыли специальными коробами.

Ранее сообщалось, что специалисты приводят в порядок участок тропы здоровья в парке "Сокольники" – от 2-го Лучевого просека до Майского просека. Данные работы входят в третий этап развития парка. Вдоль обновляемого отрезка расположены 12 воркаут-зон, где смонтировали полноценные комплексы. Также вдоль тропы оборудуют зоны отдыха.

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