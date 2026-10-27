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27 октября, 07:23

Город

Ставропольский проезд благоустроили в столице

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Комплексное благоустройство Ставропольского проезда завершилось в районе Люблино. Работы шли по программе обновления столичных улиц, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проезд ведет к природно-историческому парку "Кузьминки-Люблино". Покрытие дороги и тротуары на этом участке требовали ремонта. Чтобы определить объем работ, специалисты обследовали территорию и учли транспортную нагрузку и близость к заповедной зоне. Перед началом основных работ стволы деревьев закрыли коробами – так их защитили от механических повреждений.

Приведенная в порядок территория занимает более 26,3 тысячи квадратных метров. Площадь новых пешеходных дорожек составила почти 4 тысячи "квадратов". Рядом поставили малые архитектурные формы, в том числе лавочки для отдыха жителей и гостей района. Асфальтобетонное покрытие проезжей части обновили почти на 9,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, провели озеленение: газон у проезда занимает свыше 22,2 тысячи "квадратов".

Для безопасности пешеходов и водителей в вечернее время смонтировали опоры наружного освещения и заменили более 40 светильников на энергоэффективные модели. На дороге появилась новая разметка.

Обновление проезда должно сделать повседневные маршруты москвичей удобнее, улучшить дорожную инфраструктуру и сохранить аккуратный вид территории на подходе к парку "Кузьминки-Люблино".

Ранее в Бабушкинском районе завершилось комплексное благоустройство улицы Чичерина. На проезжей части уложили 10,5 тысячи "квадратов" нового асфальта, также привели в порядок тротуары на общей площади почти 3 тысячи "квадратов". Кроме того, установили 11 малых архитектурных форм.

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