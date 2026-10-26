Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Комплексное благоустройство улицы Чичерина завершено в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

На проезжую часть уложили 10,5 тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Тротуары привели в порядок на общей площади почти 3 тысячи квадратных метров. Также смонтировали 11 малых архитектурных форм, включая лавочки для отдыха и урны.

Кроме того, на улице установили новые опоры контрастного освещения и светодиодные светильники – это должно повысить безопасность водителей и пешеходов в темное время суток. Газон обновили на площади почти 11 тысяч квадратных метров.

Ранее на северо-востоке Москвы завершили комплексное обновление 3-й Северной линии. Работы завершены с опережением графика. На участке заменили дорожное покрытие, а для пешеходов обустроили тротуары. Кроме того, установили 22 опоры уличного освещения и новые дорожные знаки, а также нанесли разметку.

