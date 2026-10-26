Песков заявил, что РФ приветствует решение о проведении ЧМ по тяжелой атлетике в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Россия приветствует решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) провести чемпионат мира по этому виду спорта в Москве в 2030 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важный шаг в сторону деполитизации спорта", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, РФ должна полноправно возвращаться в мировую спортивную семью. Песков отметил, что "эта семья не может жить полноценно без участия России".

Однако он также добавил, что вопрос о возможной заявке на проведение Олимпийских игр в России пока не стоит на повестке дня. Пресс-секретарь президента указал, что сейчас не так много стран проявляют интерес к проведению Олимпиады у себя. Решения о таких заявках, по его словам, требуют взвешивания всех доводов за и против.

О том, что столица примет ЧМ по тяжелой атлетике в 2030 году, стало известно 25 октября. Еще одно мировое первенство состоится в 2029 году в индийском Ахмедабаде.

Москва уже трижды принимала чемпионат мира по тяжелой атлетике – в 1975, 1980 и 1983 годах. Однако в этот раз Россия получила право принять крупное международное соревнование по олимпийскому виду спорта впервые с 2022 года.