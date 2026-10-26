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26 октября, 14:22

Безопасность

Мошенники начали распространять троян под видом приложения "ДПС радар. Топливо онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники распространяют вредоносную программу под видом приложения "ДПС радар. Топливо онлайн", сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-компанию.

Приложение обещает показывать расположение экипажей ГАИ и камер фиксации нарушений ПДД, а также наличие топлива на заправках. Однако вместо заявленных функций пользователи получают дроппер Android-трояна ZloyRAT, который предназначен для кражи информации с мобильного устройства.

Злоумышленники распространяют программу в сообществах автомобилистов. В их числе не только общие чаты водителей, но и каналы, посвященные грузоперевозкам, такси, доставке и каршерингу. Специалисты советуют загружать приложения из проверенных источников и проверять подозрительные файлы перед установкой.

Ранее в МВД предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников служб доставки и сообщают о сбое при оплате заказа. Под предлогом возврата денег они просят россиян назвать данные банковских карт или коды из СМС. В ведомстве напомнили, что настоящие службы доставки не запрашивают такую информацию для возврата средств.

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