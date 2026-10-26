В РФ мошенники стали выманивать данные карт под предлогом возврата денег за доставку

Фото: 123RF.com/justlight77

Мошенники обманывают россиян, сообщая об ошибке при оплате доставки и предлагая вернуть деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Злоумышленники звонят или пишут под видом представителей службы доставки и утверждают, что при оплате заказа произошел сбой. Чтобы якобы оформить возврат, они просят сообщить данные банковской карты или коды из СМС.

В МВД подчеркнули, что настоящие службы доставки не запрашивают данные карт и коды из сообщений для возврата средств. Правоохранители рекомендуют проверять номера, с которых поступают звонки, и ни при каких обстоятельствах не передавать посторонним коды из СМС.

Ранее в МВД рассказали, что ежедневное поступление подозрительных сообщений может говорить о том, что номер телефона попал в мошеннические базы. При этом СМС могут приходить от разных группировок – злоумышленники покупают готовые базы контактов и используют их для обзвона и отправки сообщений.