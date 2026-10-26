Фото: AP Photo/Gustavo Garello

Аргентинский футболист Лионель Месси не примет участия в церемонии вручения "Золотого мяча" лучшему игроку мира. Об этом сообщил портал The Touchline на своей странице в соцсети X.

По информации СМИ, футболист должен был вручить награду победителю. Однако эти данные опроверг журналист Фабрицио Романо.

Месси вошел в число 30 номинантов на престижную награду. Кроме того, 29 июня аргентинец возглавил рейтинг фаворитов на победу в голосовании по версии портала The Athletic.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне. Начало мероприятия запланировано на 23:00 по московскому времени. Приз вручается с 1956 года.

Ранее Месси обновил мировой рекорд по числу завоеванных командных титулов за карьеру. "Интер Майами" стал победителем Кубка чемпионов, победив в финале мексиканский "Крус Асуль". Этот титул стал для Мессии 49-м в карьере.

