Футболисты сборной Аргентины исполнили песню для Месси с просьбой не завершать карьеру

Фото: AP Photo/Gustavo Garello

Игроки сборной Аргентины по футболу в командном автобусе исполнили песню для нападающего Лионеля Месси, попросив его не завершать карьеру в национальной команде. Видео с моментом опубликовал защитник Николас Отаменди в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) после товарищеского матча.

По пути из тренировочного центра в Буэнос-Айресе на встречу со сборной Бенина, которая состоялась 6 октября, футболисты пели мелодию песни Beso a Beso аргентинского певца Ла Мона Хименеса. Обращаясь к капитану, игроки исполнили строки: "Не уходи, подумай еще раз".

Встреча с Бенином завершилась победой Аргентины со счетом 3:0. Месси забил с пенальти на 71-й минуте и дважды ассистировал партнерам, а еще по одному голу забили Отаменди и Нико Пас.

Сам Месси назвал прощальный матч самым грустным событием в карьере. Обращаясь к болельщикам, он заявил, что завершает выступления за национальную команду и отныне будет лишь переживать за нее, признавшись в любви к стране. Всего за сборную он провел 208 матчей, забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.