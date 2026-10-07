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07 октября, 14:10

Политика

Президент Аргентины поблагодарил Месси за карьеру в сборной

Фото: ТАСС/ЕРА/CHEMA MOYA

Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил Лионеля Месси за выступления за национальную команду после его последнего матча в составе сборной. Об этом глава государства написал в соцсети Х.

Милей отметил вклад Месси в сборную и назвал его лучшим футболистом в истории.

"Огромное спасибо, Лионель Месси, за всю магию, которую ты дарил нам на поле и за его пределами, показывая миру, что упорным трудом можно достичь невозможного", – написал политик.

Встреча с Бенином завершилась победой Аргентины со счетом 3:0. Месси забил с пенальти на 71-й минуте и дважды ассистировал партнерам, а еще по одному голу забили Николас Отаменди и Нико Пас.

Сам Месси назвал прощальный матч за Аргентину самым грустным событием в карьере. Обращаясь к болельщикам, Месси заявил, что завершает выступления за национальную команду и отныне будет лишь переживать за нее, признавшись в любви к стране и поблагодарив Бога за то, что он аргентинец.

За сборную он отыграл 208 матчей, записав на свой счет 125 мячей и 68 голевых передач, а его трофейная коллекция включает победу на ЧМ-2022, два серебра мировых первенств, олимпийское золото и два Кубка Америки.

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