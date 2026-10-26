Макрон заявил, что соцсети провоцируют беспорядки во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что социальные сети способствуют организации беспорядков, разрушают демократию и разжигают негативные настроения в обществе. Об этом сообщает издание Ahram Online.

Во время визита в Марсель французский президент отметил, что соцсети активно использовали при беспорядках 17 октября. По его словам, с их помощью людей разного возраста направляли в места, где происходили преступления, нападения и мародерство.

Президент также предупредил о рисках новой волны протестов в следующие выходные. Чтобы сохранить общественный порядок, маршруты демонстраций планируют прокладывать за пределами городских центров.

Кроме того, Макрон признал, что власти Франции совершенно не ожидали такого масштаба протестов.

Столкновения между полицией и протестующими начались 17 октября на фоне роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Демонстранты также разбивали окна, бросали дымовые шашки и грабили магазины. Полиция применяла слезоточивый газ.

Тогда же протестующие подожгли здание мэрии во французском Лиможе. Позднее сообщалось, что количество задержанных во время беспорядков превысило 2 тысячи человек. При этом пострадали больше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручал ввести частичный комендантский час в некоторых городах, также его вводили на площади Республики.

Отмечается, что новые волны протестов недовольных ростом стоимости жизни и ценами на топливо – не только во Франции, но и в других странах Евросоюза – ожидают осенью и зимой.

