Дептранс Москвы: сезон проката СИМ завершится при устойчивых минусовых температурах

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Точная дата окончания сезона проката электросамокатов и велосипедов в Москве пока не определена. Решение будет зависеть от погоды, а не от календаря, сообщает RT со ссылкой на столичный Дептранс.

Пока температура позволяет безопасно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности, сервисы продолжат работу. Сезон завершат, когда в столицу придут устойчивые минусовые температуры, уточнили в ведомстве.

"При заморозках на дорогах и тротуарах появляются наледь и гололед, увеличивается тормозной путь. Поэтому прокат закрывают прежде всего в целях безопасности пользователей и других участников движения", – указано в сообщении.

О последнем дне аренды горожан предупредят заранее, чтобы они успели скорректировать свои маршруты. После завершения сезона операторы постепенно вывезут велосипеды и самокаты в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему сезону.

Ранее Росстандарт утвердил первый ГОСТ для электрических средств индивидуальной мобильности. Он устанавливает единые технические требования к устройствам, их классификацию, правила маркировки и комплектации, а также методы испытаний. Стандарт поддержали все страны Евразийского экономического союза.

