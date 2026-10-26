Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 20:25

Транспорт
Главная / Новости /

Дептранс Москвы: сезон проката СИМ завершится при устойчивых минусовых температурах

Дептранс Москвы рассказал, когда завершится сезон проката СИМ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Точная дата окончания сезона проката электросамокатов и велосипедов в Москве пока не определена. Решение будет зависеть от погоды, а не от календаря, сообщает RT со ссылкой на столичный Дептранс.

Пока температура позволяет безопасно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности, сервисы продолжат работу. Сезон завершат, когда в столицу придут устойчивые минусовые температуры, уточнили в ведомстве.

"При заморозках на дорогах и тротуарах появляются наледь и гололед, увеличивается тормозной путь. Поэтому прокат закрывают прежде всего в целях безопасности пользователей и других участников движения", – указано в сообщении.

О последнем дне аренды горожан предупредят заранее, чтобы они успели скорректировать свои маршруты. После завершения сезона операторы постепенно вывезут велосипеды и самокаты в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему сезону.

Ранее Росстандарт утвердил первый ГОСТ для электрических средств индивидуальной мобильности. Он устанавливает единые технические требования к устройствам, их классификацию, правила маркировки и комплектации, а также методы испытаний. Стандарт поддержали все страны Евразийского экономического союза.

Более 66 тысяч штрафов выписали пользователям электросамокатов в Москве

Читайте также


транспортпогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика