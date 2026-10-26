Минобрнауки РФ утвердило объем бюджетных мест на следующий учебный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Минобрнауки РФ утвердило объем и структуру бюджетных мест на 2027/28 учебный год. Вектор направлен на подготовку кадров для ключевых отраслей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Традиционно наибольшее количество мест установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки", – подчеркнуло министерство.

До 1 ноября объем и структура будут подкреплены приказом.

Ранее Минобрнауки РФ предложило усовершенствовать прием на платные места в вузы. Они будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, имеющим свою научную школу, лабораторную базу и партнеров-работодателей, выпускники которых успешно трудоустраиваются.

Обновились и показатели комплексной оценки, от которой зависит число платных мест. Приоритет отдан тем, что точнее отражают реальную отдачу от платного обучения.

