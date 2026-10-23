Число бюджетных мест по востребованным у олимпиадников специальностям в РФ увеличат

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В 2027 году для ведущих российских вузов планируется увеличить количество бюджетных мест по специальностям, востребованным у олимпиадников. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета Российского союза ректоров.

На заседании Фальков также сообщил, что по итогам основной части приемной кампании 2026 года российские университеты приняли более 1,3 миллиона человек. Бюджетные места в вузах заполнены почти на 100%.

Кроме того, в приемную кампанию 2026 года на 16% выросло количество заявлений, поданных через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Фальков отметил, что кампания впервые проводилась полностью через суперсервис, без информационных систем университетов.

"Уже очевидно, что это наше с вами будущее", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне запустит совместную программу двойных дипломов с Нанкинским университетом информационных наук и технологий (NUIST). Там планируется запустить обучение по информатике и экономике по модели "2+2": два года студент учится в России, два – в Китае, после выпуска сможет получить российский и китайский дипломы.

