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23 октября, 11:48

Технологии

В ИТ-классах московских школ обновили курс программирования

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столичных школах более 15,5 тысячи учащихся седьмых классов ИТ-вертикали и десятых ИТ-классов начали работать по новой программе обучения программированию. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы передает портал мэра и правительства.

Курс подготовили специалисты одной из ведущих ИТ-компаний страны. Для младших школьников предусмотрено освоение основ, а старшеклассникам предстоит изучать инструменты и подходы, применяемые в профессиональной разработке.

Новый курс стал частью проекта "ИТ-вертикаль", который позволяет школьникам знакомиться с программированием с седьмого класса и продолжать профильную подготовку в старшей школе. В департаменте отметили, что обновленная программа ориентирована не только на решение учебных задач: полученные знания должны помочь ребятам создавать собственные проекты и пригодиться им при поступлении в вузы и дальнейшем освоении профессии.

Занятия организованы дистанционно. После каждого раздела ученики выполняют практические задания, а проверка решений и ответов автоматизирована. В конце четверти и триместра школьники проходят аттестацию.

Содержание обучения различается в зависимости от возраста. Семиклассники начинают с языка Python, учатся создавать программы и ИИ-помощников, знакомятся с компьютерной графикой, линейными и разветвляющимися алгоритмами, а также применяют циклы.

Десятиклассникам предлагают задачи более высокого уровня сложности. В программу включили теорию графов, объектно-ориентированное программирование, обработку исключений и бинарные деревья поиска.

ИТ-вертикаль охватывает классы с седьмого по девятый. В рамках программы учащиеся углубленно изучают информатику и математику, занимаются исследованиями и проектами, решают теоретические и прикладные задачи в области информационных технологий.

Обучение знакомит их с робототехникой, большими данными, моделированием, прототипированием, искусственным интеллектом и информационной безопасностью. Программа также готовит ребят к поступлению в предпрофессиональные технологические классы.

В ИТ-классах для десятиклассников и одиннадцатиклассников школьники углубленно проходят математику и информатику, расширенный курс физики, а также изучают программирование и информационные технологии. Они знакомятся с направлениями кибербезопасности и искусственного интеллекта, осваивают создание трехмерных моделей и цифровых двойников, работу с микроконтроллерами. Кроме того, в десятом классе ученики могут параллельно с основной учебой получить на базе колледжа первую профессию – кодировщика.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году в седьмые классы ИТ-вертикали Москвы поступили более 8,8 тысячи школьников – на 10% больше, чем годом ранее. В десятые предпрофессиональные ИТ-классы зачислили свыше 6,7 тысячи учеников, прирост составил более 20%.

Также увеличилось число школ с такими программами: ИТ-вертикаль действует в 244 учебных заведениях, а предпрофессиональные ИТ-классы – в 196.

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