В университете в Подмосковье запустят программу двойных дипломов с вузом КНР

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Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне запустит совместную программу двойных дипломов с Нанкинским университетом информационных наук и технологий (NUIST). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, сотрудничество с Китаем планируется развивать не только через обмен опытом. Сейчас готовится совместная программа двух дипломов. ГСГУ и Нанкинский университет информационных наук и технологий обсуждают обучение по информатике и экономике по модели "2+2": два года студент учится в России, два – в Китае, после выпуска сможет получить российский и китайский дипломы. Соглашение о намерениях уже подписано.

Образовательные связи с Китаем расширяются, отметил Воробьев. Китайский язык в Подмосковье изучают более пяти тысяч школьников. В ноябре запланирована новая стажировка в Китае для 150 представителей 101 подмосковной школы. Ее основной темой станет инженерное образование.

Воробьев также добавил, что по решению Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2026–2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования.

Ранее Минобрнауки России предложило обязать поступающих на платные места в вузы оплачивать первый семестр до начала обучения. Инициатива направлена на то, чтобы абитуриенты не заключали договоры одновременно с несколькими университетами и не занимали места, на которые могли бы претендовать другие кандидаты.

