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15 октября, 08:18

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Минобрнауки РФ предложило ввести предоплату за первый семестр в вузах

Предоплату первого семестра в вузах могут ввести для российских абитуриентов

Фото: 123RF.com/fotovlad

Минобрнауки России предложило обязать поступающих на платные места в вузы оплачивать первый семестр до начала обучения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инициатива направлена на то, чтобы абитуриенты не заключали договоры одновременно с несколькими университетами и не занимали места, на которые могли бы претендовать другие кандидаты.

Сейчас действующие правила приема не предусматривают обязательной оплаты обучения для зачисления. Из-за этого поступающие могут заключать договоры сразу с несколькими вузами, фактически резервируя несколько платных мест.

В министерстве рассчитывают, что предоплата позволит закрепить выбор абитуриента и сделать платный конкурс более прозрачным и справедливым. В ведомстве назвали это способом решения проблемы "виртуального" конкурса.

Кроме того, министерство предложило предусмотреть возможность оплачивать обучение средствами материнского капитала или образовательного кредита.

Проект приказа об изменении порядка приема опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если документ примут, новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала пересмотреть систему высшего образования в России с учетом потребностей рынка труда и современных технологий. Она предложила проверить актуальность образовательных программ, уделив особое внимание направлениям, связанным с рекламой и связями с общественностью, а также государственным и муниципальным управлением.

По мнению Матвиенко, подготовку управленцев необходимо ориентировать на людей, уже работающих в органах власти, а не на выпускников школ без практического опыта. Матвиенко также выступала за анализ эффективности заочного обучения, в частности возможности подготовки квалифицированных инженеров в таком формате.

Абитуриентов в России могут обязать заранее оплачивать обучение в вузе

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