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13 октября, 12:16

Политика

ГД не поддержала идею запретить отчисленным студентам поступать в тот же вуз

Фото: duma.gov.ru

Инициатива Минобрнауки о пятилетнем запрете на возвращение в прежний вуз для отчисленных студентов не поможет повышению качества образования. Об этом "Газете.ру" заявил член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он признался, что не смог бы поддержать такой проект приказа. По его словам, студенту, который решит перепоступать в свой вуз через пять лет, придется не доучиваться, а переучиваться. Он также указал на противоречие: если перепоступление в другой вуз разрешат, то непонятно, чем он лучше прежнего.

Парламентарий добавил, что запрет не приведет к росту числа квалифицированных рабочих. При этом не факт, что несостоявшийся юрист или экономист превратится в квалифицированного рабочего, уточнил он.

Кроме того, Смолин прокомментировал возможную связь инициативы с призывом в вооруженные силы. Если цель состоит в том, чтобы призывать больше молодых людей, то непонятно, почему речь идет именно о пяти годах.

"Я надеюсь, что усилиями наших бойцов и дипломатов боевые действия закончатся раньше", – заключил он.

Ранее Минобрнауки предложило ограничить возможность поступления в вуз для студентов, которых отчислили из него в качестве дисциплинарного взыскания. Если приказ примут, он будет действовать с 1 марта 2027 до 1 сентября 2029 года.

Согласно документу, студент, отчисленный по такой причине, не сможет быть принят в то же учебное заведение в течение пяти лет после отчисления.

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