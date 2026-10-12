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12 октября, 18:41

Общество

Минобрнауки предложило зачислять без экзаменов в вузы только победителей олимпиад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Министерство науки и высшего образования России выступило с инициативой учитывать при поступлении в вузы только победителей олимпиад. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Предлагаем сейчас на общественных слушаниях учитывать только победителей, а не призеров олимпиад, предоставляя победителям право поступления без вступительных испытаний", – заявил министр.

По его словам, такая мера позволит сделать систему отбора абитуриентов более прозрачной и адресной.

Помимо этого, ведомство выступило с инициативой проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ. Также Минобрнауки сократило с 83 до 60 список олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения.

Как пояснила советник президента РФ Елена Ямпольская, некоторые проблемы приемной кампании этого года были связаны с огромным количеством олимпиад и их победителей, которые конкурировали с абитуриентами, получившими наивысшие баллы на ЕГЭ.

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