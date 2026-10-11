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11 октября, 06:32

Общество

Фальков назвал срок обучения в вузах по новой модели образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Получить высшее образование по новой модели в российских вузах можно будет за четыре, пять или шесть лет – в зависимости от сложности выбранной специальности. Об этом рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, дольше других придется учиться врачам, педагогам и инженерам. Меньше времени на освоение профессии потребуется, в частности, специалистам туристической отрасли.

Сроки обучения в магистратуре также будут разными – от одного до трех лет, уточнил Фальков.

Новая система высшего образования предполагает отмену форматов "бакалавр" и "магистр". Вместо них в учебных заведениях появится базовое и специализированное высшее образование.

Срок получения базового высшего образования составит 4–6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное образование студенты будут получать 1–3 года. Это станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.

Минобрнауки России рассчитывает завершить плавный переход российских вузов на новую модель образования до 2030 года. На сегодняшний день в пилотный проект по переходу на новую систему образования входят 17 вузов.

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