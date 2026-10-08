Минобрнауки хочет завершить переход вузов на новую модель образования до 2030 года

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Минобрнауки России рассчитывает завершить плавный переход российских вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков.

На сегодняшний день в пилотный проект по переходу на новую систему образования входят 17 вузов. В рамках него студенты получают базовое и специализированное высшее образование.

Фальков уточнил, что по отдельным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки переход планируется с 2027/2028 учебного года.

Новая система высшего образования предполагает отмену форматов "бакалавр" и "магистр". Вместо них в учебных заведениях появится базовое и специализированное высшее образование.

Срок получения базового высшего образования составит 4–6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное образование студенты будут получать 1–3 года. Это станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.